В Санкт-Петербурге определили сроки строительства нового моста через Неву. Губернатор Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первую сваю планируют забить в июне 2026 года. Об этом написал rosbalt.ru .

Новый мост станет частью платной Широтной магистрали. Он будет расположен в створе Фаянсовой и Зольной улиц и поможет разгрузить центр города и мост Александра Невского, добавил RT.

Проект предусматривает современный разводной пролет длиной 463 метра и скоростной режим до 120 километров в час. Открытие движения по мосту запланировано на 2028–2029 годы. Это будет вторая из пяти планируемых разводных переправ в городе. Параллельно продолжается строительство Большого Смоленского моста.