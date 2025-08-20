Батюшка попал в беду в Москве. На помощь пришла Росгвардия

Автомобиль священнослужителя заглох на одной из центральных улиц российской столицы. На помощь пришла Росгвардия, сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил машину с включенной аварийной сигнализацией на Большой Спасской улице.

За рулем находился священник, который рассказал, что не может тронуться с места из-за разряженного аккумулятора.

Сотрудники Росгвардии использовали специальные провода от служебного автомобиля и «прикурили» двигатель.

Машину удалось завести, а священнослужитель поблагодарил силовиков за быструю помощь.

