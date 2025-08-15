Сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи продуктов в Мытищах

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже товаров в супермаркете Мытищ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Правоохранители приехали в торговую точку на Шараповском проезде по сигналу тревожной кнопки. На месте они выяснили, что гражданин сложил в корзину продукты питания на более чем три тысячи рублей и попытался с ними выйти, не оплатив.
Росгвардейцы задержали нарушителя, им оказался 27-летний приезжий. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
