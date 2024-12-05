Батюшка из Новосибирска призвал отстать от яхты патриарха Кирилла

Православное духовенство имеет право на богатую жизнь. Об этом помощник управляющего Новосибирской епархией Александр Сахненко заявил в эфире телеканала «Союз».

Он объяснил, что священнослужители могут получать дорогостоящее имущество в наследство или покупать его в кредит. А также свой вклад могут внести прихожане, сделавшие батюшке подарок.

«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, я говорю: „Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села“», — отметил Сахненко.

По словам священника, нужно доказать, принадлежит ли эта яхта патриарху Кириллу. Он отметил, что даже если слухи подтвердятся, нет ничего плохого в том, чтобы «он катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе».

Другой представитель церкви, протоиерей Андрей Ткачев ранее заявил, что у певцов из больших городов больше шансов стать гомосексуалистами*, чем у трактористов в деревнях.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.