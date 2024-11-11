Дизайнеров из мегаполисов предупредили о риске стать гомосексуалистами

Священник Ткачев: в городах риск стать гомосексуалистами выше, чем в селах

У певцов и дизайнеров из больших городов больше шансов стать гомосексуалистами*, чем у трактористов в деревнях и селах, заявил протоиерей Андрей Ткачев. По его словам, виноваты «шальные деньги», «пьянки-гулянки» и безбожие в творческих профессиях. Видеозапись с выступлением священника опубликовал Telegram-канал «Прямой эфир. Новости» .

Ткачев рассказал, что обсудил этот вопрос с журналистом. Они побеседовали о том, где гомосексуалистов* больше — в больших городах или селах.

«Если мы возьмем некоторые социальные срезы: певец эстрады, живущий в большом городе имеет больший риск стать гомосексуалистом*, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе. Правильно? Стопроцентно», — отметил протоиерей.

Там, где гордыня, праздная жизнь и пьянство, «там и педерастия»*, объяснил Андрей Ткачев.

Ранее он объяснил, в чьих семьях рождаются квадроберы. По мнению священника, ими становятся дети безбожников и рокерш.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.