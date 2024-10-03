Бастрыкин затребовал доклад по делу о нелегальном детсаде для мигрантов в Москве

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по информации о нелегальном детсаде в Москве. Учреждение для детей мигрантов работало на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе СК.

Там напомнили, что о работе нелегального детского сада сообщили в эфире федерального телеканала. По данным журналистов, управляющая компания закрыла глаза на работу учреждения для мигрантов. К ситуации подключился СК — правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного СК Андрея Стрижова предоставить доклад о ходе расследования дела.

Днем 3 октября полицейские проверили стройплощадку ЖК в Мытищах. Выяснилось, что 40 мигрантов находились в России незаконно.