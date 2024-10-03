Полицейские выявили в Мытищах около 40 нелегальных мигрантов

МВД Подмосковья: в Мытищах выявили около 40 нелегальных мигрантов

Подмосковные полицейские провели рейд на территории строящегося жилого комплекса в Мытищах. Силовики выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале МВД Московской области.

Полицейские проверили по учетным базам 96 иностранцев, из них 40 трудились на территории России незаконно. Пять нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного режима.

«На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Полиция проверяет работодателя, его могут привлечь к ответственности.

В Госдуму внести пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Перед депутатами стоит задача сделать невыгодной организацию нелегальной миграции.