Полицейские выявили в Мытищах около 40 нелегальных мигрантов

Подмосковные полицейские провели рейд на территории строящегося жилого комплекса в Мытищах. Силовики выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале МВД Московской области.
Полицейские проверили по учетным базам 96 иностранцев, из них 40 трудились на территории России незаконно. Пять нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного режима.
«На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Полиция проверяет работодателя, его могут привлечь к ответственности.
В Госдуму внести пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Перед депутатами стоит задача сделать невыгодной организацию нелегальной миграции.
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