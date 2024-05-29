Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже

Председателю СК Бастрыкину представят доклад о ситуации в воронежской школе

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Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения прав школьников, которых могли заставить раздеться перед ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председателю СК представят доклад об обстоятельствах произошедшего. В рамках проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее в одной из воронежских школ выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ, заставили снять нижнее белье, чтобы пройти через рамку металлодетектора. В министерстве образования заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и сделают выводы об обоснованности действий сотрудников.

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