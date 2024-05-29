Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже

Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения прав школьников, которых могли заставить раздеться перед ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Председателю СК представят доклад об обстоятельствах произошедшего. В рамках проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку.
Ранее в одной из воронежских школ выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ, заставили снять нижнее белье, чтобы пройти через рамку металлодетектора. В министерстве образования заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и сделают выводы об обоснованности действий сотрудников.