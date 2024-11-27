Бастрыкин заинтересовался сообщениями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже

СК проверит сообщения о разрухе в воронежской детской поликлинике

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался публикациями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В Сети появилась информация, что в детском медучреждении 1981 года постройки осыпается штукатурка, освещение функционирует с перебоями, оконные рамы негерметичны, отсутствуют сидячие места для ожидания и процедурные кабинеты.

«В СУ СК России по Воронежской области по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее СК возбудил уголовное дело в Ростовской области по поручению Бастрыкина. Основанием стало содержание пенсионера в рабстве.