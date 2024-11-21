СК РФ возбудил дело из-за содержания пенсионера в рабстве под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области возбудили уголовное дело по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Основанием стало содержание пенсионера в рабстве, сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные ведомства.
По предварительным данным, больше года пожилой мужчина бесплатно трудился на хуторе Новопавловка. Потерпевшего насильно удерживали в сарае под контролем жильцов дома. Ему не разрешалось даже покидать двор. Следователи устанавливают другие детали случившегося.
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