Бастрыкин проверит парк «Тайган» после статьи о массовых нарушениях

Следственный комитет снова проверит парк львов «Тайган» в Крыму после статьи в СМИ, в которой сообщили о массовых нарушениях со стороны дирекции сафари-парка. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства.

«В средствах массовой информации размещена статья, в которой сообщается о нарушениях, допускаемых на протяжении длительного времени в парке „Тайган“», — отметили в СК.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что авторы материала также заявили об отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием животных. При этом контролирующие службы и структуры, которые должны были следить за ситуацией, бездействовали.

Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить эти факты. Доклад направят главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В ведомстве напомнили, что в отношении директора и владельца парка Олега Зубкова сейчас расследуют несколько уголовных дел в связи с травмами, полученными посетителями и сотрудниками во время общения с животными.

«По двум уголовным делам ранее состоялись обвинительные приговоры. В настоящее время расследуется два уголовных дела, одно из которых — по факту причинения тяжких травм самому Олегу Зубкову во время кормления им львов», — уточнили в Следкоме.

Ранее 360.ru опубликовал текст журналиста Анастасии Мироновой, в котором она призвала проверить «Тайган». По словам автора статьи, сейчас парк представляет собой «печальное наследие дикой украинской культуры», где на маленьком клочке земли гибнет множество животных и страдают люди.