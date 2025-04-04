Бастрыкин призвал сделать интересный контент для детей вместо запрета интернета

Ограничивать подросткам доступ в интернет — бессмысленно. Вместо этого нужно создать интересный контент для них. Такое мнение выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС .

«Запрещать и ограничивать — это путь в никуда. В век информационных технологий запретительными и ограничительными мерами проблему не решить. <…> Необходима системная и масштабная работа по созданию интересного для подростков интернет-контента», — сказал он.

По словам Бастрыкина, контент для детей должен быть понятен, прививать гражданские ценности и нормы морали. Также подростков важно обеспечить досугом и занятостью, чтобы они не уходили с головой в компьютерные игры. Особенно это касается регионов — в некоторых селах нет детских кружков и секций.

Еще Бастрыкин призвал вовлекать детей в общественную деятельность. Общероссийские движения должны быть такими, чтобы по-настоящему заинтересовать школьников. Мотивировать участвовать в них задача не только учителей, но и родителей.

Ранее о пользе кружков и секций заявил психолог Андрей Зберовский. По его словам, на внешкольных занятиях ребенок может завести новых друзей и социализироваться.