Психолог Зберовский: при травле в школе ребенку помогут кружки и секции

Психолог Андрей Зберовский рассказал, как действовать, если ребенок подвергся травле в школе. Родители и администрация учебного заведения должны объединить усилия, чтобы помочь подростку, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, школьник, страдающий от буллинга, часто пропускает уроки и не имеет друзей. Такое поведение должно насторожить взрослых.

«Буллинг всегда виден и заметен, поэтому и родители, и учителя школы должны обращать внимание на такие действия подростков», — предупредил специалист.

Психолог призвал сотрудников образовательных учреждений проводить воспитательные беседы с теми, кто травит сверстников. В случае неудачи могут быть применены более строгие меры, вплоть до отчисления обидчика.

Зберовский также рекомендовал родителям подобрать для ребенка кружки и секции, где он сможет найти новых друзей и преодолеть чувство одиночества.