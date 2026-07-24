Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки молодежи

Игровые онлайн-платформы и их чаты превратились в благоприятную среду для вовлечения молодежи в террористические и диверсионные акты. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Бастрыкин подчеркнул, что в игровой среде границы стираются, потому что ребенок чувствует себя в кругу своих. Искусный манипулятор может начать с безобидного задания: например, сфотографировать здание для конкурса, передать координаты военкомата для разработчиков, чтобы добавить локацию в игру или оставить сверток в условленном месте.

«И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», — сказал Бастрыкин.

По его словам, после первого шага подросток уже на крючке. Потом идут шантаж, запугивание, угрозы. Также и наоборот — обещания повышения уровня в игре или другие преимущества.