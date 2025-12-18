Барщевский покинет пост полпреда правительства в Конституционном суде

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский покинет пост. Об этом он объявил на открытом заседании инстанции 18 декабря.

«Я выступаю перед вами в последний раз. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде. Спасибо за это время, и дай вам бог», — сказал Барщевский.

Барщевского назначили полномочным представителем кабмина в Конституционном суде 12 марта 2001 года.

В период с 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года Барщевский также занимал должность полномочного представителя правительства в Высшем арбитражном и Верховном судах РФ. В 2014 году функции Высшего арбитражного суда передали Верховному суду.

Представители компании «Барщевский и партнеры» защищали позицию певицы Ларисы Долиной в суде, пытаясь вернуть певице квартиру, проданную под влиянием мошенников.