Барометрический удар. Россияне стали массово вызывать скорые

Количество вызовов скорой помощи резко увеличилось в России из-за резких скачков атмосферного давления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Центральная Россия попала под „барометрический удар“. из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи», — отметили в публикации.

По данным канала, чаще всего от россиян поступают жалобы на сильную головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания. Специалисты Гидрометцентра связали высокое давление с азиатским антициклоном.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в последние дни атмосферное давление в Москве бьет все рекорды. К выходным ожидается понижение давления, однако показатели все равно будут выше нормы.

Для минимизации последствий высокого атмосферного давления для здоровья москвичам посоветовали пить больше воды и соблюдать режим дня.