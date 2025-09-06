Барнаульская чиновница сравнила торговцев на рынке с тараканами
Сотрудница администрации Ленинского района Барнаула пожаловалась на торговцев стихийного рынка и назвала их тараканами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Чиновница опубликовала в статусе мессенджера WhatsApp* фото, где люди в спешке убирают прилавки перед проверкой. Таким образом она продемонстрировала, что полиция разгоняет торговцев, у которых нет разрешения, и составляет на них протоколы.
«Тараканы спасают свой хлам», — написала она.
Высказывание сотрудницы администрации вызвало шквал критики со стороны горожан — они напомнили, что торговцы устраивают рынки из-за своей бедности. Также люди обратили внимание, что на фото много пожилых людей.
В результате женщина удалила скандальную фразу. По данным канала, в администрации района не стали применять никаких санкций к сотруднице, так как статус в мессенджере не является публичным постом в соцсетях.
