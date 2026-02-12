Банки посягнули на святое? Как могут ограничить ипотечников

С начала года банки якобы чаще стали запрещать взявшим ипотеку пересдавать квартиру или даже бесплатно селить туда родственников без согласия кредитной организации. Происходящим возмутился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который планирует обратиться в Центробанк.

«Еще и указывают, что могут когда угодно прийти и проверить, кто там живет. Это откуда у банковских работников такие полномочия?! Может, сразу в ипотечные квартиры менеджеров селить, чтобы далеко не ходили?» — поинтересовался он.

Депутат отметил, что пересдача квартир позволяет людям выжить в условиях запредельных цен на жилье, а банки пытаются в этом помешать. Он заявил, что хочет добиться законодательного запрета подобной практики.

Риелтор Олег Бендриков в беседе с 360.ru удивился появлению такого вопроса. По его словам, разрешение требуется только на перепродажу квартиры, но никак не на пересдачу. Ни один из его клиентов не получал от банка озвученный запрет.

«Это неинтересно ни одному банку — у них есть очень много других задач, которыми они занимаются. Для банков это дополнительная работа, им придется создавать специальные отделы, которые будут отвечать на такие странного рода заявления», — добавил специалист.

По его словам, такой банковский запрет, если где-то и есть, противоречит конституционному праву пользоваться жильем.

Ранее президент Владимир Путин предложил частично погашать ипотеку для семей, у которых четверо или более детей.