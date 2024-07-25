Банки обязали блокировать странные денежные переводы

Российские банки теперь будут проверять все переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные перечисления на два дня. Как передало РИА «Новости» , такие изменения внесли в закон о национальной платежной системе, они вступили в силу 25 июля.

Также банки обязали возмещать клиентам сумму, которую перевели на счет мошенников без согласия пользователя. С 25 июля начал действовать приказ Центробанка, расширяющий перечень индикаторов мошеннических действий с трех до шести. Банки будут использовать эти показатели для предотвращения незаконных денежных переводов.

В случае приостановки операции законодательство обязало регуляторы оперативно сообщить клиенту о блокировке, а также дать советы по исключению рисков повторения подобного случая. Если в течение двух дней клиент подтвердит свое намерение совершить приостановленный трансфер, то банк должен выполнить распоряжение.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал, что делать, если на карту по ошибке пришли чужие деньги. По его словам, важно убедиться в существовании перевода. Иногда аферисты присылают сообщение якобы от банка, но средства на самом деле не поступали.