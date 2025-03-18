Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт подросткам

Российские банки с 29 марта начнут уведомлять родителей о выдаче карты их несовершеннолетним детям. Информацию об этом опубликовали на сайте ЦБ.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 октября 2025 года крупные банки обяжут добавить в свои приложения функцию, которая позволит клиентам оперативно сообщить о мошенническом переводе. Также пострадавшие получат от кредитной организации справку о такой операции для обращения в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему для угона Telegram-аккаунтов. Аферисты выкладывали фейковые вакансии и просили соискателей заполнить резюме, для отправки которого следовало написать код из СМС.