Мошенники разработали схему угона Telegram-аккаунтов у ищущих работу россиян

Мошенники придумали новую схему против ищущих работу россиян. За три недели им удалось похитить почти шесть миллионов рублей. Об этом РБК сообщили специалисты компании по информбезопасности F6.

Сначала аферисты угоняют Telegram-аккаунты россиян под предлогом заполнения резюме. Для этого создают объявления о вакансиях с высокой зарплатой и привлекательными условиями. Откликнувшимся людям присылают ссылку на фишинговый ресурс для якобы заполнения резюме.

На первой странице нужно оставить личные данные, на второй — навыки и опыт, а на третьей выскакивает объявление: «Резюме готово! Для подтверждения отправки резюме вам нужно пройти авторизацию через Telegram».

Открывается поле, в котором нужно ввести номер телефона. После ввода следует написать код из СМС от Telegram. Если человек выполнит эти условия, то мошенники получат доступ к его аккаунту и контактам.

Потом злоумышленники делают рассылку по списку контактов с предложением пройти опрос от «Единой России» за пять тысяч рублей. Для этого нужно скачать мобильное приложение, в котором скрыт Android-троян. Если человек установит его на гаджет, злоумышленники получат доступ к его банковским счетам.

«Если у пользователя устройство на iOS, то установить приложение он не сможет: ему предложат пройти опрос и заполнить фишинговую форму, включая номер банковской карты», — объяснили в F6.

Эксперты заметили такую схему впервые. Ее начали использовать с 20 февраля. За три недели аферисты смогли обмануть 770 соискателей, у которых украли 5,92 миллиона рублей. Средняя сумма ущерба — 7,6 тысячи рублей.