Банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян

РБК: банки начали повышать ставки для россиян, берущих несколько льготных ипотек

Фото: РИА «Новости»

Ряд российских банков начал увеличивать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли больше одной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

«Если банк выявит у клиента „лишнюю“ ипотеку, то по одной из них он вправе поднять ставку до актуального рыночного значения. Мы работаем по ситуации каждого клиента отдельно», — отметили в Сбере.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов отметил, что ситуации, когда у клиента есть больше одной льготной ипотеки, встречаются достаточно редко. Однако в этом случае банк на самом деле имеет право увеличить ставку по ипотеке для такого клиента.

«Важно понимать, что в России банки очень строго следуют правилам, поэтому к пересмотру условий кредита могут привести любые попытки их обхода», — добавила руководитель юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Ранее брокер Дмитрий Ракута заявил 360.ru, что  в России сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать.

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