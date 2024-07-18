Банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян
РБК: банки начали повышать ставки для россиян, берущих несколько льготных ипотек
Ряд российских банков начал увеличивать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли больше одной ипотеки. Об этом сообщил РБК.
«Если банк выявит у клиента „лишнюю“ ипотеку, то по одной из них он вправе поднять ставку до актуального рыночного значения. Мы работаем по ситуации каждого клиента отдельно», — отметили в Сбере.
Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов отметил, что ситуации, когда у клиента есть больше одной льготной ипотеки, встречаются достаточно редко. Однако в этом случае банк на самом деле имеет право увеличить ставку по ипотеке для такого клиента.
«Важно понимать, что в России банки очень строго следуют правилам, поэтому к пересмотру условий кредита могут привести любые попытки их обхода», — добавила руководитель юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.
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