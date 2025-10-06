Банки Китая отказались размещать российские облигации из-за угрозы западных санкций
Reuters: китайские банки отказываются от российских облигаций из-за санкций США
Банки КНР из-за угрозы санкций со стороны США отказались от размещения российских облигаций. Об этом сообщило Reuters.
По данным источника, планы российских компаний по освоению рынка облигаций Китая для получения недорогого финансирования оказались неудачными, поскольку китайские инвесторы избегают их из-за угрозы западных санкций.
Журналисты отметили, что такая ситуация станет испытаний и для Китая, который декларирует безграничное партнерство с Россией, но одновременно с этим пытается установить выгодное торговое соглашение с США.
Процесс выхода российских компаний на рынок так называемых панда-бондов может занять годы из-за геополитических рисков. Речь идет об облигаций в юанях, выпущенных не Китаем.
Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских банков, работающих в России.