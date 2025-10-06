Банки Китая отказались размещать российские облигации из-за угрозы западных санкций

Банки КНР из-за угрозы санкций со стороны США отказались от размещения российских облигаций. Об этом сообщило Reuters .

По данным источника, планы российских компаний по освоению рынка облигаций Китая для получения недорогого финансирования оказались неудачными, поскольку китайские инвесторы избегают их из-за угрозы западных санкций.

Журналисты отметили, что такая ситуация станет испытаний и для Китая, который декларирует безграничное партнерство с Россией, но одновременно с этим пытается установить выгодное торговое соглашение с США.

Процесс выхода российских компаний на рынок так называемых панда-бондов может занять годы из-за геополитических рисков. Речь идет об облигаций в юанях, выпущенных не Китаем.

Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских банков, работающих в России.