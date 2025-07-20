ЕС ввел санкции против китайских банков, работающих в России. Рассорить страны не получится?

Очередной пакет санкций ЕС против России содержит немало ограничений. То, что они не эффективны, стало понятно давно, но вот, что необычно — в списке есть и ограничения против китайских банков, работающих на территории страны. Как ЕС хочет надавить на Китай и зачем идти на такой рисковый шаг, ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву объяснил политолог Ахмат Хасанов.

По его словам, на Западе считают, что китайские банки помогают России осуществлять сделки с другими государствами. Например, якобы по продаже нефти. Но все это лишь голословные догадки.

«И все это делается для того, чтобы втянуть другие государства в конфликт и спровоцировать охлаждение отношений между Россией и союзными государствами. Как они сказали, если китайские банки, да и в принципе сам Китай, откажется от тесного взаимодействия с Россией, то санкции будут сниматься», — отметил Хасанов.

Но Китай всегда отличался своей особенной прагматичностью в вопросах политики, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что количество введенных с 2014 года против России санкций превысило 30 тысяч.