Банки и МФО начнут отчитываться о взыскании просроченных долгов

Банки и МФО с сентября будут отчитываться в ФССП о взыскании просроченных долгов

Кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно взыскивают просроченные долги граждан, с 1 сентября начнут отчитываться о работе перед ФССП России. Федеральный закон разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Новые требования распространяются на банки и МФО, занимающиеся возвратом задолженности без привлечения профессиональных коллекторов. Они должны направлять в ФССП сведения о своей деятельности по взысканию долгов физических лиц.

Организации смогут передавать документы в электронном виде через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, если технические условия позволяют использовать этот способ. При отсутствии такой возможности отчеты примут на бумаге.

ФССП определит форму документа, порядок его оформления, сроки и периодичность предоставления сведений. При этом служба должна согласовать соответствующие правила с Банком России.

Ранее приставы контролировали работу банков, МФО и профессиональных коллекторов при взыскании просроченной задолженности граждан. Однако обязанность регулярно отчитываться перед ФССП законодательство устанавливало только для профессиональных коллекторских организаций.

Теперь аналогичные требования распространятся на кредитные и микрофинансовые организации, которые ведут взыскание самостоятельно.

Ранее в ФССП назвали средний размер долга по алиментам в Москве.