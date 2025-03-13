Банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

Центробанк договорился с кредитными организациями об отказе от чрезмерного завышения ставок по ипотеке. Об этом «Известиям» сообщил глава службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута.

По его словам, ставки не должны превышать уровень, который регулятор устанавливает для ипотеки по среднерыночным значениям.

В 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита по ипотеке не может превышать среднерыночный уровень более чем на треть. Этот показатель ЦБ рассчитывает на каждый квартал. ПСК включает проценты по займу, а также связанные с ним платежи, в том числе страховку.

На текущий момент на данное правило действует мораторий, из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанк страны ввел его до 31 марта. Мамута добавил, что регулятор на данный момент не видит необходимости его продлевать. Это означает, что с 1 апреля банкам, завысившим ставки по ипотеке более чем на треть, придется снижать полную стоимость кредита.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил списывать ипотеку за рождение детей.