Управление безопасности Подмосковья рассказало о мерах защиты от коллекторов

Две жительницы Подмосковья пожаловались на агрессивные методы взыскания долга. Им приходили СМС с требованиями и угрозами. Как реагировать на такие сообщения от коллекторов и правильно от них защититься, рассказали в Управлении региональной безопасности МО .

«Приветствую! Кредитор обратился свой займ в срок не дождался, сегодня надо вернуть. Можно самостоятельно закрыть, могу окружение привлечь. Зависит от вас. Жду час, потом начинаю», — говорится в сообщении одной из потерпевших.

Судебные приставы провели проверки по факту жалоб, нарушения подтвердились. Также выяснилось, что похожие действия со стороны микрокредитной организации совершаются не первый раз. Компанию уже штрафовали, и в этом случае также привлекли к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что в случае угроз или нарушения прав при взыскании долгов следует обращаться в ГУФССП России по Московской области в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности онлайн или по телефону 8-498-568-98-30.