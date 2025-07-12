Артист балета Овчаренко предложил «поощрять» гостей во фраках бокалом шампанского

Артист балета, премьер Большого театра Артем Овчаренко высказал мнение, что зрителей можно мотивировать соблюдать дресс-код в театрах с помощью дополнительных привилегий. В эфире радио Sputnik он предложил «поощрять» гостей во фраках бокалом шампанского во время антракта.
«Зная наших зрителей и вообще менталитет, я бы поощрял их первое время. Скидкой, бокалом шампанского в антракте» — сказал он.
Также Овчаренко указал на возможность предоставления дополнительных скидок или акций. Он считает, что какая-то из этих мер позволит наладить дресс-код в театрах.
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