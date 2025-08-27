Баклажаны и перцы оказались ягодами

Нутрициолог Пырьева: в ботанике плоды баклажана и перца классифицируют как ягоды

Плоды баклажана, болгарского перца, помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируют как ягоды. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

Она напомнила, что в соответствии с ботанической классификацией под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри.

«Таким образом, помидоры, бананы, баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода», — отметила Пырьева.

Эксперт добавила, что потребителям интересна не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.

Ранее россиянам объяснили, что при правильной заморозке овощи и фрукты сохраняют до 90–95% витаминов. Чемпионами по сохранению вкуса и витаминов являются морковь, болгарский перец и кабачки.