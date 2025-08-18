izhlife.ru: правильная заморозка овощей и фруктов помогает сохранить до 95% полезных веществ

При правильной заморозке овощи и фрукты сохраняют до 90–95% витаминов, утверждают ученые. В них почти не исчезают витамины С, В2, Е, кальций, магний, цинк, медь, железо, а также клетчатка. Однако фолиевая кислота при заморозке теряет до 95% своего содержания. Об этом сообщил сайт izhlife.ru .

Замороженные продукты можно добавлять в супы, рагу, смузи, пироги, вареники, каши и даже пиццу. Это отличный способ иметь под рукой свежие овощи и фрукты зимой.

Чемпионами по сохранению вкуса и витаминов являются ягоды (черника, малина, смородина, клубника, брусника, клюква), овощи (брокколи, цветная капуста, морковь, шпинат, болгарский перец, кабачки), фрукты (вишня, сливы, абрикосы). Картофель, свекла, яблоки, груши, томаты теряют часть полезных свойств при заморозке.

Перед заморозкой продуктов из необходимо вымыть и высушить. Следующий этап — бланширование. Он обязателен для брокколи, фасоли, моркови, цветной капусты.

Расфасовать овощи и фрукты можно в пакеты с застежкой или контейнеры для заморозки. Хранить при температуре от -18 градусов и ниже.

Среди плюсов заморозки — сохранение витаминов, экономия денег, удобство. К минусам относится то, что некоторые продукты теряют текстуру. Кроме того, для заморозки требуется свободное место в морозилке, .