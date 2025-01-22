Бакальчук прокомментировал судебное заседание, которое длилось около пяти часов

Состоялось очередное судебное заседание по разводу Станислава Бакальчука и Татьяны Ким. Об этом Бакальчук написал в своем Telegram-канале .

Предприниматель коротко отметил, что «суд прошел и прошел». Он добавил, что заседание длилось около пяти часов, других подробностей Бакальчук не раскрыл. Следующий суд запланирован на пятое февраля.

В процессе по разводу основателей Wildberries идет стадия предоставления ходатайств. Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что на заседании 22-го января представители Татьяны Ким попросили судью приобщить к делу справки о ее полном психическом здоровье.

По словам юристов, Владислав Бакальчук намекал на психические проблемы у Ким. Адвокаты последней назвали это ударом по ее чести и достоинству.

Однако представители Бакальчука заявили, что справки о психическом здоровье Ким датированы августом прошлого года и затребовали более свежие документы. По данным «Осторожно, новости», ведется и обсуждение об отводе судьи. Сторона Татьяны Ким полагает, что та «не ведет процесс».

Татьяна Ким объявила 1 октября о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук выступил против этого решения.

Арбитражный суд Подмосковья 19 декабря отклонил иск Бакальчука о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ». Процесс прошел в закрытом режиме, мотивированное решение не публиковалось.