Бакальчук попытался хайпануть и обратился к Татьяне «с очень важным письмом»

Владислав Бакальчук продолжил свои уже ставшие традиционными публичные жалобы на супругу Татьяну Ким (накануне она вернула себе девичью фамилию). Что же случилось на этот раз? Теперь он решил обвинить основательницу Wildberries в том, что она якобы остановила выплаты подрядчикам за строительство складов.

Пост на эту тему Бакальчук опубликовал в своем Telegram-канале, назвав его «очень важным письмом Татьяне». В нем он посетовал, что она якобы «поставила под угрозу работу миллионов людей, стабильность отрасли и рост ВВП страны».

При этом бизнесмен не стал честно писать о том, что никто из подрядчиков на отсутствие выплат не жаловался. Более того, в Кемеровской области, например, продолжают строительство логистического комплекса Wildberries на 100 тысяч квадратных метров. Он заработает уже в 2025 году. Но таких подробностей в «очень важном письме» почему-то не было.

В минувшую среду, 18 сентября, Бакальчук в сопровождении вооруженных людей пытался прорваться в офис маркетплейса в центре Москвы. Жертвами конфликта с перестрелкой стали два человека.

Тогда владелица Wildberries заявила, что речь уже реально идет о рейдерском захвате. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Несколько фигурантов суд отправил под стражу.