Бакальчук объявил, что подал в суд на жену и РВБ из-за домена Wildberries.ru

Сооснователь и держатель одного процента акций Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к своей супруге Татьяне Ким и компании РВБ. Об этом он заявил в своем Telegram-канале . Материалы поступили в Савеловский суд Москвы.

«Сегодня мы подали иск <…> с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries.ru. Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — написал он.

Также Бакальчук указал на то, что WB всегда был их совместным с женой делом, поэтому «и оформлять что-либо на кого-то одного не имело значения до тех пор», пока они работали вместе.

«Доменное имя, которое с самого начала было оформлено на Татьяну, внезапно оказалось в распоряжении ООО „РВБ“. Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО „РВБ“ — это абсурдная сделка», — добавил бизнесмен.

По словам супруга Татьяны Ким, ранее пытавшегося со стрельбой прорваться в офис WB, домен выбыл из совместной собственности без его согласия и воли.Тут же он привел приблизительные оценки экспертов, по которым домен стоит не менее 3 миллионов долларов!

«Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив», — заключил он.