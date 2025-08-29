Азербайджанский предприниматель перестал быть владельцем duty free в Шереметьеве

Азербайджанский бизнесмен Араз Мехдиев перестал быть владельцем оператора магазинов duty free в аэропорту Шереметьево — ООО «Трэвел ритейл Шереметьево». Об этом сообщил РБК .

По данным источника, компания перешла под контроль Виталия Бавина, возглавлявшего ее в качестве генерального директора на протяжении последних двух лет.

Сам Бавин с 2015 по 2023 год возглавлял АО «Империал Дьюти Фри» — второго крупнейшего оператора магазинов duty free в Шереметьево, а также был главой АО «Порт Альянс», которая занимается розничной продажей алкогольной продукции на территории Шереметьево.

Также топ-менеджеру принадлежала доля в «Гудвилл инвестмент», которая занимается благоустройством ландшафта.

«Трэвэл Ритейл Шереметьево» в 2024 году заработало около 12,4 миллиарда рублей, выручка общества по сравнению с предыдущим годом выросла в два раза — до 6,1 миллиарда рублей.

Ранее бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его передачу государству.