Автовладельцам предложили возить с собой бумажный полис ОСАГО

Автовладельцам рекомендуется брать с собой бумажные версии полиса ОСАГО из-за проблем с интернетом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

По словам собеседника агентства, может сложиться ситуация, при которой сотрудник ГАИ не сумеет проверить в своей системе, есть ли у водителя полис, и бумажная копия позволит избежать проблем.

«Так что такую распечатку желательно иметь», — подытожил он.

Кроме того, водителям посоветовали обзавестись номером телефона своей страховой компании.

Ранее юрист Валентина Бачурина рассказала, что делать водителям, автомобили которых пострадали от непогоды. Она рекомендовала собрать и зафиксировать как можно больше доказательств и вызвать полицию.