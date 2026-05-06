Автовладельцам предложили возить с собой бумажный полис ОСАГО
Автовладельцам рекомендуется брать с собой бумажные версии полиса ОСАГО из-за проблем с интернетом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
По словам собеседника агентства, может сложиться ситуация, при которой сотрудник ГАИ не сумеет проверить в своей системе, есть ли у водителя полис, и бумажная копия позволит избежать проблем.
«Так что такую распечатку желательно иметь», — подытожил он.
Кроме того, водителям посоветовали обзавестись номером телефона своей страховой компании.
Ранее юрист Валентина Бачурина рассказала, что делать водителям, автомобили которых пострадали от непогоды. Она рекомендовала собрать и зафиксировать как можно больше доказательств и вызвать полицию.