Авторы контента для аудитории старше 55 лет получат поддержку

Социальная сеть «Одноклассники» предложила новую программу поддержки авторов, получившую название Silver Age. Благодаря ей дополнительное продвижение получат те, кто создает важный и интересный контент для пользователей старше 55 лет.

Это могут быть публикации о здоровье, домашнем хозяйстве или творческих увлечениях. Присоединиться к программе могут как опытные авторы, так и начинающие. Для этого им необходимо иметь оформленную группу и публиковать не менее двух-трех постов в неделю. Важно, чтобы публикации были просты для понимания и четко структурированы.

«Хотим показать, что технологии могут быть инструментом заботы, поддержки и сохранения связей между поколениями. В этом мы рассчитываем на помощь авторов — экспертов в своей нише», — заявил директор соцсети по маркетингу и контенту Борис Мокроусов.

Поддержка со стороны соцсети позволит значительно увеличить охват аудитории. В будущем программу планируют расширить и на другой контент, который может быть интересен старшему поколению.