«Авто.ру»: перед включением кондиционера в машине необходимо открыть двери и остудить салон

Эксперты «Авто.ру» рассказали, как правильно использовать кондиционер в автомобиле, чтобы избежать простуды и лишних расходов на ремонт. Об этом сообщила Lenta.ru .

Перед включением системы необходимо открыть двери и остудить салон, особенно если автомобиль долго стоял на солнце. Это позволит уменьшить нагрузку на компрессор и снизить температуру без излишнего охлаждения.

Оптимальная разница температур между салоном и улицей должна быть не более пяти-семи градусов. Эксперты советуют постепенно понижать температуру до +22...+24 градусов, чтобы организм мог адаптироваться к прохладе, добавило ИА НСН.

Важно следить за направлением потоков воздуха: они должны идти вверх и в стороны, а не на человека. Скорость вентилятора также не должна быть максимальной, чтобы избежать простуды.