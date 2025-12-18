Авторов акции с «Человеком-пауком» у здания ВС, где шло дело Долиной, арестовали

Суд арестовал «Человека-паука» за акцию перед ВС, где слушали дело Долиной

Административный арест на 15 суток получили московские художники Роман Яковлев и Алексей Зеленцов за перформанс в костюме Человека-паука около здания Верховного суда, где проходило слушание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Организатора и исполнителя акции обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Пресненский районный суд Москвы назначил каждому по 15 суток административного ареста.

Верховный суд России рассматривал жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье в минувший вторник, 16 декабря. На улице собралась большая толпа журналистов и любопытных горожан.

Яковлев в костюме Человека-паука оставил напротив здания нарисованный Зеленцовым шарж на Ларису Долину.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», на картине была подпись «Лох-лото». После этого акционист выкрикнул, что артистка тоже супергерой.

Акция отсылала зрителей к рассказу Долиной, что мошенники прислали ей документы с фотографией американского актера Тома Холланда, игравшего роль Человека-паука в кинофраншизе Marvel.

Артистка не поняла, кто это, и продолжила общение с мошенниками, отдав им все полученные за продажу квартиры деньги.