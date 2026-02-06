Автор «Ночного Дозора» связал выход своей новой книги с окончанием СВО

Писатель Сергей Лукьяненко, автор культового цикла «Дозоров» заявил, что последняя книга из серии выйдет после победы России в спецоперации. Об этом написал «Абзац» .

«Когда в стране сложная ситуация, когда идет СВО, когда мы ищем новое место в жизни для себя, рассказывать о приключениях волшебников достаточно сложно», — признался литератор.

По его словам, главный герой романов Антон Городецкий в такое время наверняка не тратил время на магические приключения, а занимался бы реальной работой.

Писатель признался, что новая книга «Вечерний Дозор» уже готова примерно на 70 процентов.

Фантаст не скрывает, что использует ИИ при написании книг. Нейросети помогают рассчитать временные промежутки для сюжета, выяснить типы двигателей для космических кораблей и другие детали.