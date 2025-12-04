Автор либеральных СМИ под псевдонимом Дмитрий Шишкин больше года писал фейковые материалы для прозападной аудитории под видом 16-летнего стажера. Об этом он сообщил в соцсети X .

Мужчина публиковался в «Новой вкладке»*. Среди статей были полностью выдуманные репортажи о «Движении первых», насилии и спецоперации. Его тексты цитировали, в том числе, в The Moscow Times** и «Черте»* без фактчекинга написанного.

В мае Шишкина разоблачили, после чего редакции удалили статьи с пометками о пренебрежении стандартами.

В октябре голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде заявила, что практически вся западная пропаганда о России оказалась неправдой. Она привела в пример британского журналиста Джеймса Делингпола, который посетил страну и полностью изменил свое мнение о ней.

*Признаны иностранными агентами в России.

**Признана иноагентом и нежелательной организацией в России.