Голландская журналистка Энде: в России все не так, как пишут на Западе

Практически вся пропаганда Запада о России оказалась неправдой. Об этом «Известиям » сообщила голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде.

Так она прокомментировала статью британского коллеги Джеймса Делингпола «Хотите верьте, хотите нет, но Россия великая».

«Это очень смело с его стороны, что он все же решил поехать в Россию, <…> возможно, друзья отговаривали от этого шага. Пропаганда против России очень злобная», — заявила журналистка.

Энде отметила, что британец полностью изменил свое мнение о стране, когда увидел лично, как живут россияне. Многие люди в европейских странах представляют Россию как СССР. Журналистка добавила, что многие иностранцы, кто был в России, рассказывают о ней, как об очень современной стране.

«Я бываю в Петербурге и других местах, и когда вы приедете, вы поймете, что все не так, как пишут в газетах или показывают по ТВ», — заявила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что журналисты Великобритании устали продвигать заявления своего правительства о несуществующей угрозе со стороны России.