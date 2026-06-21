Автор канала «Pochinka_blog» призвал не перегружать удлинители по мощности

Чтобы предотвратить возгорание, важно правильно использовать удлинители в быту. По словам эксперта по пожарной безопасности Всероссийского добровольного пожарного общества Владимира Лойко, многие пожары в квартирах происходят из-за неправильного обращения с удлинителями. Автор Дзен-канала «Pochinka_blog» отмечает, что главное правило — не перегружать удлинитель по мощности. Об этом написал сайт «7Дней» .

Обычно устройства рассчитаны на 10–16 ампер, что соответствует нагрузке от 2,2 до 3,5 тысяч ватт. Если вместе с электрочайником, который потребляет около двух тысяч ватт, включить в удлинитель еще один прибор, вероятность перегрева и возгорания возрастает.

Существуют и другие важные правила: нельзя подключать удлинители друг к другу; не рекомендуется прятать провода под ковры; удлинители старше пяти-семи лет лучше не использовать из-за старения пластика и окисления контактов; опасно применять удлинители в ванной комнате; не стоит подключать через слабый удлинитель мощную технику, например, стиральную машину или холодильник.

Помимо мощности, важно обратить внимание на сечение провода — оно должно быть не менее 1 квадратного миллиметра, а лучше от 1,5 до 2. Признаки опасности: нагрев вилки или розетки, запах горелого пластика, искрение при включении, а также нагрев удлинителя, к которому ничего не подключено.