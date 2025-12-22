Автомобилистов призвали обращаться в полицию, если машина была повреждена фейерверком

Если после праздников владелец автомобиля обнаружил повреждения от фейерверка, необходимо принять определенные меры. Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT , что делать в такой ситуации.

Эксперт подчеркнул, что обращаться в ГИБДД бесполезно, поскольку случай не подпадает под ДТП.

«Первое, что необходимо — обратиться в полицию. Если все произошло не в пути, а пока машина была припаркована, обращаться следует в районный отдел внутренних дел», — отметил Ладушкин.

Далее нужно оценить повреждения. «Вторым шагом будет калькуляция повреждений. Лучшим решением будет обратиться к экспертам, которые составят заключение с подробным описанием каждого повреждения», — поделился специалист.

Также следует запросить записи с камер наружного наблюдения, ближайших автостоянок, заправок и магазинов. «А также написать в свой общедомовой чат. Вероятно, кто-нибудь видел виновника, но не придал этому значения или не знал куда обращаться», — пояснил Ладушкин. Эксперт подчеркнул, что не стоит затягивать с запросом записей, так как они хранятся недолго.

Если виновника удается найти, можно попытаться решить вопрос в досудебном порядке, отправив официальную претензию.