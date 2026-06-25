Автомобилистам напомнили, что УК несет ответственность в случае повреждения машины в подземном паркинге

Этим летом из-за проливных дождей жители российских городов сталкиваются с серьезными проблемами. В Тюмени десятки люксовых автомобилей пострадали от затопления в подземном паркинге ЖК «Корней». Юристы рассказали «ФедералПресс» , как действовать в таких ситуациях, чтобы компенсировать ущерб.

Если машина пострадала в подземном паркинге многоквартирного дома, ответственность несет управляющая компания. Подземный паркинг относится к общему имуществу дома, и УК должна обеспечивать его надлежащее состояние, включая гидроизоляцию и водоотведение.

В случае конструктивных дефектов или ошибок проектирования ответственность несет застройщик. Гарантийный срок составляет пять лет.

При затоплении машин на улице виновником чаще всего оказывается организация, отвечающая за состояние ливневой канализации. Пострадавший вправе требовать полного возмещения убытков.

Юрист Марчел Кырлан подчеркнул, что ссылаться только на плохую погоду для освобождения от ответственности недостаточно. Необходимо учитывать множество факторов, таких как работа насосов и состояние ливневых стоков.

Сразу после обнаружения повреждения важно соблюдать алгоритм действий. Не стоит заводить «утонувшую» машину или разбирать салон. Это может ослабить доказательства.