Автомобили с новым кодом региона появились на дорогах Москвы

В Москве ГИБДД начала выдавать номера с новым кодом региона 997

Автомобилисты в Москве начали получать регистрационные номерные знаки с новым кодом — 997. Об этом сообщила «Газета.Ru » .

Одним из первых автомобилей, получивших номера серии 997, стал седан Mazda 3 первого поколения. Его заметили на проспекте Андропова на юге Москвы.

Прошлое пополнение номенклатуры кодов автономеров в Москве случилось летом 2022 года, когда в ГИБДД начали выдавать номера серии 977.

Начиная с 1994 года в столице при регистрации автомобилей выдавали знаки с кодом 77. По мере исчерпания комбинаций цифр и букв к ним прибавились 97, 99, 199, 177, 197, 799, 777, 977 и 797.

Ранее правительство России одобрило законопроект, позволяющий бронировать автомобильные номера некоторых серий на платной основе. Размер платы и порядок резервирования установит ГИБДД. Внесенные деньги за бронь вернуть будет нельзя.