Автолавки и фудтраки с 1 сентября начнут работать по новым правилам

С 1 сентября в России появятся отдельные правила для автолавок, кофейных фургонов и других мобильных торговых объектов. Об этом РИА «Новости» сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Поправки закрепят в законодательстве понятие мобильного торгового объекта. Региональные власти не смогут предъявлять к автомобилям и прицепам требования, которые относятся к капитальным сооружениям.

«Ограничение всего одно: в одном месте нельзя разместить несколько мобильных точек одновременно. Это логично защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за один пятачок», — сказал Поздняков.

Отдельные изменения затронут торговые объекты на частных участках. После заявления владельца земли чиновники обязаны будут включить объект в схему размещения. Отказать из-за большого количества магазинов в районе больше не получится. Обратиться смогут организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Фермерские хозяйства и сельхозкооперативы продолжат торговлю по профильным законам. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь смогут установить собственные правила для мобильных и частных торговых объектов.

С 1 августа в России также усилили контроль качества продукции на рынке: под маркировку попали готовые мясные продукты — колбасы, паштеты, консервы, кулинарные изделия и их аналоги.