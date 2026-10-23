Автоюрист Воропаев посоветовал при покупке машины проверять VIN-номер через федеральный реестр залогов

Эксперт посоветовал начать с проверки истории авто по VIN-номеру через специальные сервисы или федеральный реестр залогов. Это поможет узнать об участии в авариях, розыске и скрученном пробеге, отметило ИА НСН.

Также специалист рекомендовал сверить паспорт продавца с ПТС и СТС и проверить его долги на сайте ФССП. При сделке с организацией стоит изучить картотеку арбитражных дел и сведения о банкротстве.

В договоре с физлицом юрист призвал указывать реальную стоимость и платить безналичным способом ради цифрового следа. При покупке в автосалоне важно выяснить фактического собственника и внимательно изучить условия соглашения.