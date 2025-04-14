«Автостат»: седан Lada Granta стал лидером продаж в России в апреле
Седан Lada Granta стал самой популярной машиной у россиян во вторую неделю апреля 2025 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на информацию агентства «Автостат».
С 7 по 14 апреля продали 1178 автомобилей этой модели.
На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion, а на третьем — Chery Tiggo 7 PRO Max. Их продажи составили 1005 и 725 единиц соответственно.
Отечественная Lada Vesta заняла четвертое место с результатом в 720 проданных авто. В списке популярных машин присутствуют и другие российские модели.
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