«Автостат»: седан Lada Granta стал лидером продаж в России в апреле

Седан Lada Granta стал самой популярной машиной у россиян во вторую неделю апреля 2025 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на информацию агентства «Автостат».

С 7 по 14 апреля продали 1178 автомобилей этой модели.

На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion, а на третьем — Chery Tiggo 7 PRO Max. Их продажи составили 1005 и 725 единиц соответственно.

Отечественная Lada Vesta заняла четвертое место с результатом в 720 проданных авто. В списке популярных машин присутствуют и другие российские модели.