Автоэксперт Васильев предупредил о рисках, связанных с длительным простоем автомобиля в холодное время года

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с Pravda.Ru предупредил о рисках, связанных с длительным простоем автомобиля в холодное время года.

По словам специалиста по контраварийному вождению и автожурналиста Егора Васильева, длительная стоянка автомобиля, особенно в мороз, может привести к разрядке аккумулятора и проблемам при запуске двигателя. Даже если машина не используется, она продолжает потреблять энергию — это характерно для всех современных моделей, включая электрокары, написала «Пенза-пресс».

«Современный автомобиль, находясь в неподвижном состоянии, все равно потребляет энергию. Причем, в зависимости от модели, может потреблять довольно много», — пояснил автоэксперт.

Васильев отметил, что при низких температурах двигатель с трудом запускается из-за загустевшего масла и охлажденных технических жидкостей. Он также обратил внимание на механические проблемы, которые могут возникать во время простоя, например, примерзание щеток стеклоочистителей и дверных уплотнителей.