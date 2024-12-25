Автоэксперт Трушкова: езда с непрогретым мотором может привести к поломке машины

При минусовой температуре на улице важно хорошо прогреть мотор перед поездкой, чтобы избежать возникновения неисправности двигателя. Об этом рассказала специалист по сервису автомобилей Юлия Трушкова в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, при низких температурах масло более вязкое. Оно не может обеспечить достаточной смазки двигателю сразу после запуска. Это увеличивает трение между подвижными частями и может ускорить износ компонентов, отмечает сайт kp.ru.
Кроме того, если мотор не прогрет, то обогреватель, стеклоочиститель и обогрев стекол будут работать неэффективно. Езда станет некомфортной и небезопасной, подчеркнула Трушкова.
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